В Арктике может полностью исчезнуть лед к 2027 году

Это произойдет из-за глобального потепления. В марте 2022 года в некоторых районах Арктики была зафиксирована температура на десять градусов выше нормы, 2024 год может побить даже этот рекорд, указывают шведские ученыеЛед в Арктике может полностью растаять через три года из-за потепления.