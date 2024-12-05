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В Арктике может полностью исчезнуть лед к 2027 году

В Арктике может полностью исчезнуть лед к 2027 году

Это произойдет из-за глобального потепления. В марте 2022 года в некоторых районах Арктики была зафиксирована температура на десять градусов выше нормы, 2024 год может побить даже этот рекорд, указывают шведские ученыеЛед в Арктике может полностью растаять через три года из-за потепления.

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