"Так сокрушительно мирового гегемона ещё не посылал никто": Ответ Китая Трампу. В Иране всеобщий восторг.

Скорее всего Валентин Филиппов прогуливал уроки русского языка в школе - такой "махровой" безграмотности я еще не видел. Позор! Как только не стыдно!

Александр Симаков

Дмитрий Скорее всего Валентин Филиппов прогуливал уроки русского языка в школе - такой &quot;махровой&quot; безграмотности я еще не видел. Позор! Как только не стыдно!

Ну и сколько ошибок в статье Вы насчитали, грамотный Вы наш? В Вашем комментарии в двух с половиной строчках всего она ошибка. Сколько ошибок Вы насчитали у Филиппова? Заранее оговоримся - пробелы не считать, (пробел на смартфоне часто не ставится из-за сбоев в приложении клавиатуры, зависания системы или проблем с сенсорным экраном). Я увидел в статье одну ошибку ( в слове Ормузский). Получается, что счёт по ошибкам у Вас с Филипповым 1:1. Интересно, сколько ошибок допустили бы Вы в статье такого объема, дотошный Вы наш?