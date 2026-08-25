Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Так сокрушительно мирового гегемона ещё не посылал никто": Ответ Китая Трампу. В Иране всеобщий восторг.

"Так сокрушительно мирового гегемона ещё не посылал никто": Ответ Китая Трампу. В Иране всеобщий восторг.

Интересно посмотреть на реакцию Мелании Трамп, когда исполнять обязанности президента к ней явится Джей Вэнс.

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Комментарии
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Дмитрий
Скорее всего Валентин Филиппов прогуливал уроки русского языка в школе - такой &quot;махровой&quot; безграмотности я еще не видел. Позор! Как только не стыдно!
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4 н.
Александр Симаков
Дмитрий
Скорее всего Валентин Филиппов прогуливал уроки русского языка в школе - такой &amp;quot;махровой&amp;quot; безграмотности я еще не видел. Позор! Как только не стыдно!
Ну и сколько ошибок в статье Вы насчитали, грамотный Вы наш? В Вашем комментарии в двух с половиной строчках всего она ошибка.  Сколько ошибок Вы насчитали у Филиппова? Заранее оговоримся - пробелы не считать, (пробел на смартфоне часто не ставится из-за сбоев в приложении клавиатуры, зависания системы или проблем с сенсорным экраном). Я увидел в статье  одну ошибку ( в слове Ормузский).  Получается, что счёт по ошибкам у Вас с Филипповым 1:1. Интересно, сколько ошибок допустили бы Вы в статье такого объема, дотошный Вы наш?
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4 н.