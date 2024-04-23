Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

2,2 тыс. человек уже прошли обучение в МТШ В рамках проекта «Московская техническая школа» запустили новое направление обучения, целью которого является освоение актуальных подходов в производстве, работы с новыми материалами, а также методов и процессов проектирования и производства конкурентоспособной продукции.
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