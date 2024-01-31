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FT: Universal Music собирается удалить песни из TikTok

FT: Universal Music собирается удалить песни из TikTok

REUTERS/Dado Ruvic Медиахолдинг Universal Music Group планирует удалить свои песни из социальной сети TikTok после срыва переговоров по оплате, данный шаг может лишить платформу доступа к музыке таких исполнителей, как The Weeknd, Тейлор Свифт и Drake, сообщает газета Financial Times.

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