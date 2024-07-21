Властям придётся услышать: Карен Шахназаров указал на сигнал русским от противника

ГБ

Геннадий Бережнов

Если Россия проиграет эту борьбу, Россия исчезнет. Это чушь! России не может проиграть по определению. Путин давно сказал, если придётся, то мы умрём, а они просто сдохнут. Победить Россию не возможно! А вот с такими генералами как в МО вполне реально развалиться самим, если мер не принимать. Олигархи наши как бы в стороне не противостоят, но и не помогают в этой борьбе, а ждут иного решения в происходящим. Об этом говорит Карен, что элита наша не едина, а двойственная и с этим мы так же ничего не делаем.