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Властям придётся услышать: Карен Шахназаров указал на сигнал русским от противника

Властям придётся услышать: Карен Шахназаров указал на сигнал русским от противника

Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров обратил внимание на тревожные сигналы, посланные России и Китаю на прошедшем саммите НАТО.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Если Россия проиграет эту борьбу, Россия исчезнет. Это чушь! России не может проиграть по определению. Путин давно сказал, если придётся, то мы умрём, а они просто сдохнут. Победить Россию не возможно! А вот с такими генералами как в МО вполне реально развалиться самим, если мер не принимать. Олигархи наши как бы в стороне не противостоят, но и не помогают в этой борьбе, а ждут иного решения в происходящим. Об этом говорит Карен, что элита наша не едина, а двойственная и с этим мы так же ничего не делаем.
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Владимир Пятицкий
балабол
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