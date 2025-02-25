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Тест на общую эрудицию: только 7% людей ответят на все вопросы с первого раза

Тест на общую эрудицию: только 7% людей ответят на все вопросы с первого раза

А вы в их числе? фото: Midjorney/ParentsПока мы учимся в школе, мы каждый день узнаем что-то новое. С возрастом это становится сложнее — чаще всего мы стараемся следить за новостями в конкретной области знаний, в то время как все остальное забывается или кажется нам неинтересным.

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