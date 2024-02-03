На Украине рассказали о подготовке депутатов Рады к уходу Зеленского

Политолог Золотарев: депутаты Рады готовятся к уходу Зеленского с поста Массовый исход депутатов Верховной Рады Украины из президентской фракции «Слуга народа» связан с подготовкой к скорому уходу Владимира Зеленского с поста президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии