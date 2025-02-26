Травму головы из-за сосульки получила юная петербурженка, проходя мимо дома на улице Маяковского. В детскую больницу им.
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Травму головы из-за сосульки получила юная петербурженка, проходя мимо дома на улице Маяковского. В детскую больницу им.