Воспитанникам школы искусств в Химках расскажут о творчестве Юрия Никулина

Открытый урок о творчестве Юрия Никулина проведут для учеников Детской школы искусств в Химках. Ребятам расскажут не только о профессиональной деятельности артиста, но и о его участии в Великой Отечественной войне.
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