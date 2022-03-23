Popcaketv

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Хочется плакать! Чонгук дал интервью о первом впечатлении о Тэхене: «Я не знаю точно, что в нем такое, но он сделал меня свободным духом…»

Хочется плакать! Чонгук дал интервью о первом впечатлении о Тэхене: «Я не знаю точно, что в нем такое, но он сделал меня свободным духом…»

Смогут ли Чонгук (Jungkook) и Тэхен (Taehyung) продолжить свое мирное существование в коллективе после небольшого инцидента с кольцом? Прошло слишком много времени с тех пор, как эта парочка начала общаться друг с другом.

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