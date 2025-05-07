Росавиация сообщила, что в аэропорту Шереметьево сняли ограничения

В московском аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
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