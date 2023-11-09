На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги мониторят ситуацию сотрудники Ямалспаса

В связи с увеличением случаев происшествий на тонком льду, департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно с командой спасателей отряда «Ямалспас» организовали дежурство на паромной переправе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии