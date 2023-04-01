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  • Ольга
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WSJ: Египет и Сирия ведут переговоры о восстановлении дипотношений

WSJ: Египет и Сирия ведут переговоры о восстановлении дипотношений

По данным Wall Street Journal, Сирия и Египет проводят переговоры о восстановлении дипотношений. Кроме того, отмечается, что встреча сирийского лидера Башара Асада и главы Египта Абделя Фаттах ас-Сиси может состояться в апреле текущего года.

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