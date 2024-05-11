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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» и Беларусь завершат турне 4-м матчем в Минске

Команды встретятся в Минске. «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга одержала победы в 3 предыдущих матчах.

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