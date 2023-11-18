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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Новогоднее послание: как отправить письмо Деду Морозу

Новогоднее послание: как отправить письмо Деду Морозу

Главный волшебник страны отпразднует свой день рождения 18 ноября. К празднику любимого Дедушки Мороза дети Свердловской области готовят к отправке письма, в которых не только поздравят дедулю, но и заранее оповестят его о своих желаниях на Новый год.

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