Новогоднее послание: как отправить письмо Деду Морозу

Главный волшебник страны отпразднует свой день рождения 18 ноября. К празднику любимого Дедушки Мороза дети Свердловской области готовят к отправке письма, в которых не только поздравят дедулю, но и заранее оповестят его о своих желаниях на Новый год.
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