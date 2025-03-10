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Тест PRIMPRESS: угадайте сказочных героев, сгенерированных нейросетью

Тест PRIMPRESS: угадайте сказочных героев, сгенерированных нейросетью

Все мы знаем и любим героев из сказок и мультфильмов, сделанных по детским произведениям. Их внешность, узнаваемые аксессуары и имена остаются в памяти у миллионов людей, однако у нейросетей свое видение знакомых всем образов.

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