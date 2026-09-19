Нимб - это чаще всего обычный разряд между двумя рогами.

Разговор двух подруг.- Тебе просто надо лучше спать.- А с кем лучше спать? - Зеленский попытался поцеловать Мелони в губы на саммите G7.
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