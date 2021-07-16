Более 10 соловьев обнаружили на природных территориях «Кузьминки-Люблино»

Более десятка соловьев насчитали орнитологи на природных территориях «Кузьминки-Люблино». Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Более десятка соловьев насчитали орнитологи на природных территориях «Кузьминки-Люблино». Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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