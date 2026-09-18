Липчане будут отдыхать на Новый год 11 дней

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Также кабмин утвердил праздничные и выходные дни в России на 2027 год.
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