Старовойт: жители Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины снова обстреляли Курскую область. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, без электроснабжения остались пять населенных пунктов приграничного Кореневского района.
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