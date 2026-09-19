Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему Новгород называли «Господин Великий» и что об этом писали ганзейские купцы

Ни один русский город, кроме Новгорода и позже Пскова, не называл себя «господином». Так обращались к князю, к владыке, к боярину — к человеку, у которого есть власть.

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