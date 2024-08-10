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На борт рухнувшего в Бразилии самолёта не поднялись около 10 пассажиров

На борт рухнувшего в Бразилии самолёта не поднялись около 10 пассажиров

Часть пассажиров, которые должны были лететь этим рейсом, опоздала на посадку из-за путаницы.Один из пассажиров, который должен был лететь разбившимся в Бразилии рейсом, сообщил, что он и ещё несколько человек перепутали авиакомпании, пишет РИА Новости.

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