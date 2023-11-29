Do Rzeczy: бандеровский инстинкт — поляков возмутили украинские перевозчики, выкрикивавшие «Смерть ляхам!»

АНГЕЛ АНГЕЛ

А скоро в ляхам потянутся нацики, бандеровцы, нарики с проститутками и прочие уголовники, вот тогда Волынская резня им просто детской шалостью покажется. Хлебнет от них вся европопа. Кого воспитали те им и принесут "демократию и свободу" в духе УПА, бандеровцев и т.д. В светлое будущее ЕС...