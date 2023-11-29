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Do Rzeczy: бандеровский инстинкт — поляков возмутили украинские перевозчики, выкрикивавшие «Смерть ляхам!»

Do Rzeczy: бандеровский инстинкт — поляков возмутили украинские перевозчики, выкрикивавшие «Смерть ляхам!»

Украинцам слава», «Слава Украине», «Героям слава», «Смерть ляхам» — такие лозунги на погранпереходе в Корчовой прокричали украинские перевозчики, возмущённые протестом своих польских коллег, сообщает Do Rzeczy.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А скоро в ляхам потянутся нацики, бандеровцы, нарики с проститутками и прочие уголовники, вот тогда Волынская резня им просто детской шалостью покажется. Хлебнет от них вся европопа. Кого воспитали те им и принесут &quot;демократию и свободу&quot; в духе УПА, бандеровцев и т.д. В светлое будущее ЕС...
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