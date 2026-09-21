Подмосковная служба помощи при ДТП обработала 2,7 тысячи заявок за неделю

С 11 по 17 сентября Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала поддержку участникам 2,7 тысячи аварий, в которых никто не пострадал.
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