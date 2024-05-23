Гроб среди ясного неба, или Десять причуд украинской некрокультуры

Вряд ли в мире есть ещё подобное место, где так упоительно упиваются проводами в загробную жизнь. В то время как здоровый психически и телесно организм инстинктивно сторонится всего, что может быть связано со смертью, коллективный организм украинского общества создал самую настоящую некрокультуру — … .
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