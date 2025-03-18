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Царьград

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Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Пиндососам, юристам и хохлам верить себя обмануть:"Полыхает - мама ...
  • svet alex
    Бесконечные уступки! Как они надоели! За что гибнут наши ребята!Когда мы перестанем унижаться!"Полыхает - мама ...
  • spss
    говорили что не будет перемирия,что нельзя так делать (и ввп).....а тут опять за старое....так и к 2014 г  согласятся..."Полыхает - мама ...

Путин сделал то, что умеет лучше всего. Главные решения впереди. Следите за руками

Путин сделал то, что умеет лучше всего. Главные решения впереди. Следите за руками

18 марта президент России Владимир Путин провёл переговоры с Дональдом Трампом и выдвинул ряд условий для перемирия в конфликте с Украиной.

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