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Жизнь после «Неверленда»: как выросли и справляются с потерей дети Майкла Джексона

При жизни Майкла Джексона его семейная жизнь была скрыта от посторонних глаз. Стремясь уберечь сыновей и дочь от назойливого внимания прессы, музыкант закрывал их лица масками и плотными тканями во время выходов в свет.

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