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НАТО должно нести ответственность за удары ВСУ по российским объектам СПРН

НАТО должно нести ответственность за удары ВСУ по российским объектам СПРН

На днях ВСУ попытались вывести из строя при помощи БПЛА стратегическую стационарную надгоризонтную РЛС большой дальности системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж-ДМ» (77Я6-ДМ) в Армавире (Краснодарский край) Космических войск ВС РФ.

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