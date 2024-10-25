Poised – это обучающий коммуникационный инструмент на базе искусственного интеллекта, который помогает говорить с уверенностью и ясностью.
Poised
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Poised – это обучающий коммуникационный инструмент на базе искусственного интеллекта, который помогает говорить с уверенностью и ясностью.