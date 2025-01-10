«Роскосмос» и NASA продлили перекрёстные полёты на МКС до 2026 года

Госокорпорация «Роскосмос» и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали третье дополнение к соглашению о перекрёстных полётах к Международной космической станции (МКС).
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