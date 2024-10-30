Intel, похоже, специально замедлила новые процессоры Arrow Lake, чтобы они меньше гр...

Intel, похоже, специально замедлила новые процессоры Arrow Lake, чтобы они меньше грелисьНа недавней пресс-конференции в Южной Корее представители Intel продемонстрировали свою новую позицию в отношении разработки микропроцессоров.
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