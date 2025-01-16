Полицейскими Калмыкии пресечен факт незаконного хранения и реализации немаркированной табачной продукции в крупном размере

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Приютненский» в ходе рейдовых мероприятий была выявлена и пресечена преступная деятельность, связанная с хранением и продажей немаркированной табачной продукции.
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