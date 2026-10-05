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Царьград

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Рафаэль Ордуханян сообщил о нехватке средств для помощи американцам

Рафаэль Ордуханян сообщил о нехватке средств для помощи американцам

Рафаэль Ордуханян отметил, что в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США не располагают свободными деньгами для решения социальных проблем.

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