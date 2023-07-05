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Только бизнес, или Большая «передряга»

Только бизнес, или Большая «передряга»

Мятеж ЧВК «Вагнер» был обречен: армия, элиты и российское общество консолидированно поддержали государство.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
В самую точку. Об этом и я в комете выше - попутал, как т.Саахов, своих &quot;баранов&quot; с государственными и нарвался на прокурора.
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12 час.
саша дмитренко
брысь!  ципсошник
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12 час.
Владимир Лагно
Только и вопли про &quot;мятеж&quot; придуманный президентом президентом для своего величия и ни слова про поход за СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ! Вчера показывали кабинеты и комнаты ПРИГОЖИНА и захлебывались от своей значимости, вот мол мы какие. Но более чем за 20 лет в стране, из близкого окружения президента сотни казнокрадов самого высокого пошиба уехали за границу. Сотни понастроили(на ворованные деньги) виллы и дворцы по всему свету НО НИ РАЗУ НЕ ПОКАЗАЛИ ДЕПУТАТОВ, ЧИНОВНИКОВ, МИНИСТРОВ.. С ДЕСЯТОК ПАСПОРТОВ, С ВИЛЛАМИ И ДОМАМИ ЗА РУБЕЖОМ, причём не с одной) ТАБУ! ПРЕЗИДЕНТ сам отпустил ПРИГОЖИНА в Белоруссию, сам дал гарантию, что ВСЕ, ДЕЛО ЗАКРЫТО, так откуда такая истерика по этому поводу, причём по-видимому с его подачи, так как ОН ДАЛ ГАРАНТИИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ВСЕХ &quot;УГОЛОВНЫХ ДЕЛ&quot;, так в чем же дело или первому каналу ТВ с его ведущими свербит в одном месте? Очень стыдно, что слова президента В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ РАЗОШЛИСЬ С ДЕЛОМ!!!
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5 час.

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