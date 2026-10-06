AFP: Франция испытала новую ядерную ракету

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Франции провели испытания новой ядерной ракеты. Как сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец и министерство вооруженных сил республики, пробный запуск проводился без боезаряда с подводной лодки.
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