AFP: Франция испытала новую ядерную ракету

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Франции провели испытания новой ядерной ракеты. Как сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец и министерство вооруженных сил республики, пробный запуск проводился без боезаряда с подводной лодки.