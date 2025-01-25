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В результате землетрясения на Тайване пострадала преимущественно способно...

В результате землетрясения на Тайване пострадала преимущественно способно...

В результате землетрясения на Тайване пострадала преимущественно способность TSMC выпускать зрелые чипыВ минувший вторник на юге Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, которое повлияло преимущественно на деятельность предприятий TSMC, расположенных в Тайнане.

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