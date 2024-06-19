В центре Челябинска пройдет моноспектакль Дмитрия Певцова

Челябинцев и гостей города приглашают на концерт Дмитрия Певцова. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, в субботу, 22 июня, на главной пешеходной улице города пройдет моноспектакль народного артиста России Дмитрия Певцова.