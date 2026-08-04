Ван Гал не исключил, что снова может возглавить сборную Нидерландов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал отказался исключить возможность возвращения на пост главного тренера сборной Нидерландов на фоне слухов о том, что он может заменить Рональда Кумана на посту.
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