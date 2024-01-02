Трудолюбивая и толерантная российская медработница Юлдус Абакарова

Наталья Изъюрова

Горшки мыть, далее не допускать. А у нас что не светское государство? Запретить носить всякие хиджабы и прочие паранжи в русских регионах. Исключение для Чечни с Дагестаном, возможно). Охренели чурки. Лучше вообще на родину, пусть там здравоохранение поднимает!!! Юлдус хренова