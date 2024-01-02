Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трудолюбивая и толерантная российская медработница Юлдус Абакарова

Трудолюбивая и толерантная российская медработница Юлдус Абакарова

Трудолюбивая Юлдус Юсуповна Абакарова пытается найти своё призвание в жизни и сомневается, стоит ли посвящать себя медицине.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Чурка что с неё возьмёшь.
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1 д.
Наталья Изъюрова
Горшки мыть, далее не допускать. А у нас что не  светское государство? Запретить носить всякие хиджабы и прочие паранжи в русских регионах. Исключение для Чечни с Дагестаном, возможно). Охренели чурки. Лучше вообще на родину, пусть там здравоохранение поднимает!!! Юлдус хренова
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1 д.

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