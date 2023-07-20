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Виларди и «Виннипег» подписали 2-летний контракт с кэпхитом 3,437 млн долларов, избежав арбитража

Форвард Габриэль Виларди подписал 2-летний контракт с «Виннипегом». 23-летний канадец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, получит за два сезона в «Джетс» 6,875 млн долларов (кэпхит – 3,437 млн).

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