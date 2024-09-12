Основатель блокчейна Cardano Чарльз Хоскинсон: «Мы не запираем монеты ADA в стейкинге»

Чарльз Хоскинсон, основатель блокчейна Cardano, выступил с опровержением слухов о том, что монеты ADA якобы блокируются в процессе стейкинга для ограничения продаж и искусственного завышения рыночной капитализации криптовалюты.
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