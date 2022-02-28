inkazan

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Кто из россиян пострадает от санкций сильнее всего

Кто из россиян пострадает от санкций сильнее всего

По словам Федорова, спецоперация на Украине сильно отразится на жизни россиян. Всего он разделил граждан на шесть классов и коротко рассказал о местах для покупки продуктов, недвижимости и автомобилях, отдыхе и влиянии санкций для каждого слоя.

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