Кто из россиян пострадает от санкций сильнее всего

По словам Федорова, спецоперация на Украине сильно отразится на жизни россиян. Всего он разделил граждан на шесть классов и коротко рассказал о местах для покупки продуктов, недвижимости и автомобилях, отдыхе и влиянии санкций для каждого слоя.