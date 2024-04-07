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Регион 29

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В Поморье заблудившиеся рыбаки выбрались из леса благодаря диспетчерам службы спасения

Седьмого апреля, во втором часу ночи, по номеру 112 позвонили мужчины и сообщили, что заблудились в лесуСедьмого апреля, во втором часу ночи, по номеру 112 позвонили мужчины и сообщили, что заблудились в лесуОператоры соединили заявителей со специалистами информационно-диспетчерского центра областной службы спасения.

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