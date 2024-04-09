Мошенники используют Looker Studio для фишинговых рассылок

Компания F.A.C.C.T., специализированный разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, обнаружила новую мошенническую схему, которая позволяет злоумышленникам использовать популярный сервис Google для рассылки фишинговых писем клиентам банков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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