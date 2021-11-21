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Associated Press: США готовы построить АЭС для Луны, что придаст космическую скорость развитию земных технологий

Associated Press: США готовы построить АЭС для Луны, что придаст космическую скорость развитию земных технологий

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Национальная лаборатория Айдахо объявили о поиске идей для создания лунной ядерной электростанции, которая будет создана до конца текущего десятилетия.

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