Жителя Саранска будут судить за хранение наркотиков

Сотрудники УМВД России по Мордовии расследовали уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. По данным ведомства, 36-летний житель Саранска был задержан, когда во время проверки салона его автомобиля там были обнаружены 6,2 грамма марихуаны.