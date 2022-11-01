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Жителя Саранска будут судить за хранение наркотиков

Жителя Саранска будут судить за хранение наркотиков

Сотрудники УМВД России по Мордовии расследовали уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. По данным ведомства, 36-летний житель Саранска был задержан, когда во время проверки салона его автомобиля там были обнаружены 6,2 грамма марихуаны.

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