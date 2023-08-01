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Джикия о результативности Бонгонда: «Спокойно к этому отношусь. У нас любят за один раз возвысить человека, а потом по нему проходиться»

У бельгийца голевые действия во всех трех играх в России. «Удивлен ли прогрессу Тео? Я буду спокойно к этому относиться, зная, как у нас любят за один раз возвысить человека, а потом по нему проходиться.

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