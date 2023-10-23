Член ПК Политбюро ЦК КПК подчеркнул важность решения насущных проблем населения

Пекин, 22 октября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК Цай Ци заявил, что необходимо на широкой основе запрашивать мнения и предложения людей и концентрироваться на решении их насущных проблем.