Член ПК Политбюро ЦК КПК подчеркнул важность решения насущных проблем населения

Пекин, 22 октября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК Цай Ци заявил, что необходимо на широкой основе запрашивать мнения и предложения людей и концентрироваться на решении их насущных проблем.
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