Губерниев — об отказе "Ак Барса" от чирлидерш: "Особо нервные могут ведь и не смотреть в их сторону"

Ильнур Тухбатов_photo_khl_ruА можно законодательно закрепить право ринг-герлз и групп поддержки на хоккее и баскетболе радовать глаз настоящих мужчин? Особо нервные могут ведь и не смотреть в их сторону», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.