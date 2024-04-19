Полиция просит откликнуться очевидцев

21 мая 2023 года в городе Набережные Челны, возле дома 7/15 было совершено тяжкое преступление. По подозрению в совершении противоправных действий разыскивается мужчина, среднеазиатской внешности, возраст 40-45 лет, рост до 175 см, среднего телосложения, речь с акцентом.
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